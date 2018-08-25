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Samsun'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Samsun'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu Yenice mevkisinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
 
Edinilen bilgiye göre, Arif Bulut (32) idaresindeki 55 EC 718 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan beton bariyere çarptı.
 
Kazada otomobilde bulunan Ümit Kara (44) hayatını kaybederken, araç sürücüsü Arif Bulut ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Arif Bulut tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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