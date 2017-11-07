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Samsun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs tabancayla intihar etti

Samsun'un Alaçam İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 61 yaşındaki Fedai Zengin, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

  • DHA
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Olay, akşam saatlerinde Alaçam İlçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fedai Zengin, tabanca ile evde kendisini başından vurdu. Yaralanan Zengin, yakınlarının çağırdığı ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fedai Zengin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Fedai Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.

 

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