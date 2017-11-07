Samsun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs tabancayla intihar etti Samsun'un Alaçam İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 61 yaşındaki Fedai Zengin, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.