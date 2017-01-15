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Samsun'da rehine krizi

Samsun'da lokantada 5 kişiyi rehin alan silahlı şahıs, polisin gelmesiyle rehineleri serbest bıraktı ancak teslim olmadı. Polis, silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor.

  • İHA
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Samsun'da bir lokantaya gelen silahlı şahsın önce 5 kişiyi rehin aldığı, polisin gelmesiyle rehineleri serbest bıraktığı bildirildi.

Polise teslim olmayan silahlı şahsı ikna çabaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45'te İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan et lokantasına gelen bir şahıs, silahla 5 lokanta çalışanını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren sivil polisler şahsı kısa sürede ikna edip lokanta çalışanı 5 kişiyi serbest bıraktırdı.

Ancak teslim olmak istemeyen şahıs ile polis arasında görüşmeler devam ediyor. Şu anda lokantada 3 sivil polisin şahsı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Olay yeri güvenlik çemberi altına alınırken, polisin ikna çabaları sürüyor.

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