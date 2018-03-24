Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun’da silahla vurulan bir kişi, kendi kullandığı araçla hastaneye geldi

Samsun’un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı. Yaralı şahıs kendi kullandığı araçla hastaneye geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Kızılırmak Nehri Sedde boyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. (37) ile İ.B. birlikte sedde boyunda oturmaya gittiler. İki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda İ.B. silahla C.Ö’ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan C.Ö. otomobili ile Bafra Devlet Hastanesine geldi. Hastane güvenlik elamanları tarafından arabanın direksiyonundan alınarak sedye ile acil servise kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan İ.B.’yi yakalamak için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de akılalmaz görüntüler! ÖSO kılığına girip hırsızlık yaptılar

Afrin´de akılalmaz görüntüler! ÖSO kılığına girip hırsızlık yaptılar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA