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Samsun'da silahlı çatışma sonucunda 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

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Samsun Bafra'da Mertcan T.’ye ait oto kiralama iş yerine gelen Okan T. ile aralarında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

1 KİŞİNİ DURUMU AĞIR

Olayda Okan T., Kenan D.(38) ve Nuh T.(45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Okan T. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN KİŞİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Metcan T. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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