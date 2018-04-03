Samsun'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Recep T. Unkapanı Mahallesi'ndeki mezarlık içinde karşılaştığı Ahmet İpek ve Mustafa Süslü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Recep T. yanındaki tabancayla İpek ve Süslü'yü yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri de olayın ardından zanlı Recep T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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