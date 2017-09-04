Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı!

İddiaya göre, Mısmılağaç Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Aydın ve İrfan Başer ile Recep Özen, Mustafa Ahmet Özen ve Muhterem Aydın arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraftar birbirlerini darbetti. Ardından İrfan Başer otomobilinden aldığı tabancayla karşı gruptakilere ateş açtı.

Yaralanan Recep Özen, Mustafa Ahmet Özen ve Muhterem Aydın 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan, Recep Özen Havza Devlet Hastanesinde, Mustafa Ahmet Özen ise sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheliler İrfan ve Aydın Başer İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen İrfan ve Aydın Başer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden Recep Özen'in, Aydın Başer'in eski kayınpederi olduğu ve bu nedenle de iki aile arasında husumet bulunduğu iddia edildi.