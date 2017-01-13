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Samsun'da şofbenden zehirlenen çift öldü

Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde 57 yaşındaki Bayram Varol ve 59 yaşındaki Neziha Varol çifti, evlerinde şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldü.

  • DHA
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Olay Samsun'un Vezirköprü İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Vezirköprü Belediyesi'nde veznedar olan Bayram Varol sabah işe gitmeyince, mesai arkadaşları telefonla aradıa ncak ulaşamadı. Evine gidip arkadaşlarının çaldıkları kapının uzun süre açılmaması üzerine polise haber verildi. Eve gelen ekipler kapıyı açıp içeri girdiklerinde 3 çocuk babası Bayram Varol ve eşi Neziha Varol'u banyoda hareketsiz yatarken buldu. Şofbenden zehirlendikleri belirlenen Varol çiftinin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardında otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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