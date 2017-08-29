Samsun’da sulama tankeri tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıfekale Mahallesi’nden Baruthane istikametine doğru seyir halinde olan Özgür Sepetçi'nin kullandığı sulama tankeri, Baruthane Mahallesi’ne girdiği sırada iddiaya göre frenleri boşaldı. Sulama tankeri önce bariyerleri kırdı ardından ise uçurumdan aşağıya sürüklenerek tramvay hattına düşerek ters döndü. Defalarca takla atan tanker hurdaya dönerken, tankerde bulunan iki kişi yaralandı.

İtfaiye seferber oldu

Sulama tankerindeki yaralıları kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler seferber oldu. Araç içerisinden çıkarılan sürücü Özgür Sepetçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yolcu koltuğunda bulunan Ali Kemal Özbakırcı ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından tramvay hattına düşen sulama tankeri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Tankerin kaldırılmasıyla birlikte, SAMULAŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.