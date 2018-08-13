Samsun'da taksinin çarptığı bisikletli öldü
Samsun'un Yakakent ilçesinde taksinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.
- AA
Gökay A. idaresindeki 55 T 5907 plakalı taksi, Liman Kavşağında, önünde bisikletiyle ilerleyen Naim Karabulut'a çarptı.
Karabulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi, incelemenin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Taksi sürücüsü Gökay A. gözaltına alındı.
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