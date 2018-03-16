Samsun'da taş ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da taş ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait taş ocağında iddiaya göre iş makinelerinin kamyona hafriyat yüklediği sırada göçük meydana geldi. Taş yığınları, iş makinesini ve kamyonu önüne katarak sürükledi. Olayda, iş makinesi operatörü yara almazken, kamyon sürücü Hüseyin Zoroğlu hayatını kaybetti.
Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. AFAD ekipleri göçük altında kalan kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.