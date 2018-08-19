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Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İsa Kaya (29) idaresindeki 55 ZR 389 plakalı minibüs, Aşağı Donurga Mahallesi mevkisinde, Ümit Özdemir'in kullandığı 55 GY 235 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Ramazan Sevinç (37) ile minibüsün sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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