Samsun'da traktör devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Güney'in (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Uluağaç Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan amcası Kerim Güney (65) yaşamını yitirdi.
Amca ile yeğenin cesedi incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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