Samsun'da tramvay ile hafif ticari çarpıştı

SAMULAŞ'a ait tramvay ile yolun karşısına geçmek isteyen hafif ticari araç, Tekkeköy ilçesinde çarpıştı. Kazada tramvay raylardan çıkarken, 1 kişi de yaralandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI



Tekkeköy durağından çıkış yapan SAMULAŞ’a ait Ayhan Demirbaş isimli vatmanın idaresinde olan tramvay, Örnek Sanayi Sitesi’nde yolun karşısına geçmekte olan hafif ticari araca çarparak raydan çıktı.

Çarpmanın etkisiyle, 55 ARE 38 plakalı araç sürücüsü Ramazan Arslan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, raydan çıkan tramvayda ve araçta büyük hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle 1 gün boyunca Tekkeköy bölgesine tramvay seferi yapılmayacağı belirtildi.

ULAŞIM OTOBÜSLER İLE SAĞLANACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, “Maalesef böyle bir kaza meydana geldi. En kısa sürede çalışmalarımıza başlayıp hattı tekrar işler hale getirmeyi planlıyoruz. Malum yarın sınavlar var. Bu sınavlarla ilgili olarak, araçlarımız Belediyeevleri ve Üniversite arası çalışmaya devam edecek. Belediyeevleri Tekkeköy ilçesi arasında da aktarmalı olarak otobüsler ile ulaşım sağlayacağız” dedi.