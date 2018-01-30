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Samsun'da uyuşturucu içerken fenalaşan genç hayatını kaybetti

Samsun'da arkadaşları ile uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Doğukan K., yarıyıl tatili için Samsun'da bulunan arkadaşlarını ziyarete geldi. Arkadaşları ile ecstasy uyuşturucu içtikleri ve ezdikleri uyuşturucu hapı burunlarını çektikleri sırada Doğukan K. fenalaştı. Arkadaşı tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Giresunlu olduğu öğrenilen Doğukan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. Doğukan K.'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Üniversiteli gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcının talimatı doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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