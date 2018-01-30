Samsun'da uyuşturucu içerken fenalaşan genç hayatını kaybetti
Samsun'da arkadaşları ile uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.
- İHA
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Doğukan K., yarıyıl tatili için Samsun'da bulunan arkadaşlarını ziyarete geldi. Arkadaşları ile ecstasy uyuşturucu içtikleri ve ezdikleri uyuşturucu hapı burunlarını çektikleri sırada Doğukan K. fenalaştı. Arkadaşı tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Giresunlu olduğu öğrenilen Doğukan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. Doğukan K.'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Üniversiteli gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcının talimatı doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.