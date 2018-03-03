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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Samsun'un Terme ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yaptıkları' iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 2 kilo 304 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 177 uyuşturucu hap ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Terme Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 17'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında geçen hafta da 7 kişi tutuklanmıştı.

 

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