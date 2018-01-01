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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik takip çalışması başlattı.

Şüpheliler Fikri Soylu ve Ersen Aslantürk'ün kiraladıkları otomobille, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde bir kişiye uyuşturucu madde sattıklarını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Otomobili durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında 12 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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