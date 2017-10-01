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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat T'nin İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde kiraladığı evde uyuşturucu sattığı ve içmek için yer sağladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve bu maddelerin kullanılması için hazırlanan düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan Murat T. ile Kadir Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan Murat T. tutuklandı, Kadir Ö. ise serbest bırakıldı.

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