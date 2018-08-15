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Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 4 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

  • İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Birol K., yakın takibe alındı. Erdal B. isimli şahsın evinde ikamet ettiği öğrenilen ve sürekli evin bodrumuna inip çıktığı tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, 8,5 gram bonzai ele geçirildi. Bodrumda yapılan aramalarda ise toplam 850 gram bonzai elde edildi. Şüpheli Birol K. ile birlikte ev sahibi Erdal B. de gözaltına alındı.
 
Operasyonu genişleten ekipler, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Emin Ç., Benfur B. ve Uğur V. isimli şüphelileri de yakalayarak gözaltına aldı
 
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, Uğur V. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

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