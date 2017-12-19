Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İshitbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmayla, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirilip, piyasaya sürüleceği tespit edildi. Dün gece harekete geçen sivil polis ekipleri, Canik ilçesi Yılanlıdere mevkiinde, plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler, araçtan inip, uyuşturucu hap bulunan poşeti atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Bayram Dursun ve Umut Vural ile 17 yaşındaki S.Ç. adlı kız yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin attığı poşette 836 adet ecstacy hap ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise 18 ecstacy hap ve 5 gram esrar bulundu. Bayram Dursun'un evinde yapılan aramada ise 1 ecstacy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram Dursun ve Umut Vural, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.