Samsun'da yanına oturduğu kadına taciz idiası

Olay, dün meydana geldi. İddiaya göre, N.K. adlı kadın Samsun'a gelmek için Ordu'nun Fatsa ilçesinden otobüse bindi. Otobüs, Ordu'nun Ünye ilçesine geldiğinde genç kadının yanına S.B. oturdu. Bir süre sonrada sohbet etmeye başladıktan sonra sevgilisinden ayrıldığını söyleyen N.K. ağlamaya başladı. Bunun üzerine şüpheli, genç kadına teselli etme bahanesiyle taciz etti. Şüpheli, otobüs Samsun Otogarı'na gelince N.K.'nin şikayeti üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün 'cinsel saldırı' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.