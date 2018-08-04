Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sürücüsünün aşırı hız ve kural ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında, başka bir otomobile çarptı.

Otomobil önce otobüs durağı ardından da refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Arkadan gelen 4 otomobil de kazaya karıştı.

Kazada 55 AAY 531, 34 HJ 414, 55 TH 800, 55 BE 227, 55 EA 389 ve 61 JB 407 plakalı otomobiller hasar gördü.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Samsun-Sinop yolu, kaza nedeniyle şehir merkezi istikametinde bir süre ulaşıma kapandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır´da İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır´da İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA