Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
- AA
Sürücüsünün aşırı hız ve kural ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında, başka bir otomobile çarptı.
Otomobil önce otobüs durağı ardından da refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Arkadan gelen 4 otomobil de kazaya karıştı.
Kazada 55 AAY 531, 34 HJ 414, 55 TH 800, 55 BE 227, 55 EA 389 ve 61 JB 407 plakalı otomobiller hasar gördü.
Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Samsun-Sinop yolu, kaza nedeniyle şehir merkezi istikametinde bir süre ulaşıma kapandı.
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