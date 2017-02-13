Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'daki doğalgaz kesintisi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Samsun Valiliği kentte doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde gaz verilememesinin sorumlularının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil dört kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kent genelinde 11 Şubat'ta 03.30 sıralarında Kirazlık mevkisinde altyapı kurumu tarafından yürütülen çalışmalar esnasında hasar gören 20 inçlik çelik ana doğalgaz hattı ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu bu sabah onarılmış, yapılan kontrollerin ardından saat 12.00 sıralarında başta hastaneler olmak üzere, yurtlar ve konutlara gaz verilmeye başlanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de madalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de madalya

EYOF 2017 şöleni başladı

EYOF 2017 şöleni başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA