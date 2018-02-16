Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Meriye Öztürk ile tutuksuz sanıklar Zehra Ünlü, Bayram Kale, Mustafa Ayanoğlu ve Nezgül Doğan ile avukatları katıldı. Sanık Ömer Yaman ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Sanıklar, son savunmalarında, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Öztürk'ü 8 yıl 1 ay 6 gün, Yaman'ı 7 yıl 6 ay, Ayanoğlu ve Ünlü'yü 6 yıl 3'er ay, Kale ve Doğan'ı da 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Kale ve Doğan hakkında hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, Öztürk ve Yaman'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.