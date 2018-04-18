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Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar

Samsun'da, aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tozlu'nun da bulunduğu iş adamlarından oluşan 38 sanığın yargılandığı FETÖ PDY davasında 21 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan, aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu iş adamlarından oluşan 11'i tutuklu 38 sanıktan bazıları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Küçük ve Mehmet Ali Işık'a 9'ar yıl, Tayfur Yeşildal, Hakan Uysal, Hasan Alpaydın, İsa Yiğit ve Önder Altınkaynak'a 7 yıl 6'şar ay, Abdullah Evrensel ve Abdurrahman Hacıkerimoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Hüseyin Tozlu ve Vedat Daştan'a 3 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Ömer İpci'yi 6 yıl 3 ay, Adnan Saroğlu ve Ahmet Çakır'ı 3 yıl 1'er ay, Ali Yeşildal, Mustafa Yeşildal, Şaban Terzi, Galip Atalar, Murat Köksal ve Veli Mutlu'yu 2 yıl 1'er ay ve Ramazan İnce'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Heyet, sanıklardan Abdurrahman Hacıkerimoğlu, Abdullah Evrensel, Hüseyin Tozlu ve Vedat Daştan'ı cezaevindeki tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

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