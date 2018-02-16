Samsun'daki kazada bir aileden 2 kişi yaralandı 1 kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- AA
Orhan Sonkaya idaresindeki 55 BBU 61 plakalı cip, Mevlana Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda Adnan Kurt yönetimindeki 55 NJ 068 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Refik Kurt hayatını kaybetti, yaralanan Adnan Kurt ile ile Sezahat Kurt, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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