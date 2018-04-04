Samsun'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Samsun'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mart'ta kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu biri kadın 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
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