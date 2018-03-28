Samsun'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 21 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 21 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu biri kadın 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dijital verilerine el konulan zanlılar, emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.