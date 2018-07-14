Samsung Galaxy J6+'ın teknik özellikleri sızdı
Samsung, Android Oreo ile birlikte gelen Galaxy J6'nın geliştirilmiş bir modeli için kolları sıvadı. Samsung Galaxy J6+ adıyla anılan yeni modelin teknik özellikleri ve bataryası şaşırttı
Orta seviye bir akıllı telefon olmasına karşın gayet başarılı özellikler sunan Samsung Galaxy J6 hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Beğenilen akıllı telefonun, Samsung Galaxy J6+ adı altında geliştirilmiş bir sürümü geliştiriliyor.
Samsung Galaxy J6+ teknik özellikleri
Yeni cihazın teknik özellikleri sızmış durumda. Selefi gibi Android Oreo ile birlikte gelecek olan Samsung Galaxy J6+, piyasadaki modelden farklı olarak Exynos 7870 değil Snapdragon 450 işlemci mimarisiyle donatılacak. Arka tarafında çift kamera yer alacak olan akıllı telefonun, 4000+ mAh seviyesinde dev bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu dev batarya, epey uzun bir pil ömrü vadedecek. Cihaz ayrıca 5,6 inç Super AMOLED ekran ile birlikte gelecek ve HD+ çözünürlük sunacak.
Samsung Galaxy J6+'ın piyasaya sürüleceği tarih ve fiyat bilgisi henüz belli değil fakat cihaz öncelikle Rusya ve bölgesindeki diğer ülkelerde satışa sunulacak.
(Haber Türk)
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