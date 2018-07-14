Samsung Galaxy J6+'ın teknik özellikleri sızdı

Orta seviye bir akıllı telefon olmasına karşın gayet başarılı özellikler sunan Samsung Galaxy J6 hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Beğenilen akıllı telefonun, Samsung Galaxy J6+ adı altında geliştirilmiş bir sürümü geliştiriliyor.

Samsung Galaxy J6+ teknik özellikleri

Yeni cihazın teknik özellikleri sızmış durumda. Selefi gibi Android Oreo ile birlikte gelecek olan Samsung Galaxy J6+, piyasadaki modelden farklı olarak Exynos 7870 değil Snapdragon 450 işlemci mimarisiyle donatılacak. Arka tarafında çift kamera yer alacak olan akıllı telefonun, 4000+ mAh seviyesinde dev bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu dev batarya, epey uzun bir pil ömrü vadedecek. Cihaz ayrıca 5,6 inç Super AMOLED ekran ile birlikte gelecek ve HD+ çözünürlük sunacak.

Samsung Galaxy J6+'ın piyasaya sürüleceği tarih ve fiyat bilgisi henüz belli değil fakat cihaz öncelikle Rusya ve bölgesindeki diğer ülkelerde satışa sunulacak.

(Haber Türk)