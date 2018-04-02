Samsung Galaxy J7 (2018) ortaya çıktı

Galaxy A serisine kıyasla uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonlardan oluşan, Galaxy J serisinin bir diğer yeni üyesi olan Galaxy J7 2018 ortaya çıktı.

Galaxy J7 2018 özellikleri nasıl olacak?

FCC tarafından sertifikalandırılan SM-F720 model numarasına sahip olan cihazın, Galaxy J7 2018 olduğu düşünülüyor. Ayrıca, SM-F720 model numaralı cihaz için kısa süre önce Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikalarıda alındı.

FCC verilerine göre yenilenen Galaxy J7, 5.5 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Geekbench kayıtlarına göz attığımızda, Exynos 7885 işlemciden güç alan cihaz, 3 GB RAM ve Android Oreo işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacak.

Exynos 7885 henüz resmi olarak tanıtılmadı. 1.6 GHz hızında çalışan 14 nm’lik yeni işlemci, iki adet Cortex-A73 ve altı adet Cortex A53 çekirdeğinden oluşacak. Mali-G71 GPU’nun yer alacağı Exynos 7885’in tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.

(ShiftdeIete)