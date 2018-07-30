Samsung mobil cihazlar için ikinci nesil 8GB RAM yongalarını duyurdu

Amiral gemi akıllı telefonlarında artık 8GB RAM kapasitesi aranan bir özellik haline geldi. Üreticiler gözünü 10GB RAM kapasitesine dikmiş olsa da mevcut kapasitenin geliştirilmesi de devam ediyor.

Daha verimli

Samsung’un yeni geliştirdiği ikinci nesil 8GB RAM yongaları daha iyi üretim teknolojisiyle daha iyi enerji verimliliğine odaklanıyor. Böylece ilk nesle göre performans düşmeden enerji tüketimi azaltılmış oluyor.

10nm sınıfında üretildiği ifade edilen yeni belleklerin 10nm-19nm arasında değişen süreçlere sahip olduğu belirtiliyor. LPDDR4X sınıfındaki bellekler ilk nesle göre yüzde 10 civarında daha az enerji harcıyor.

Diğer taraftan biraz daha kompakt yapıda olan ikinci nesil bellekler 16Gb kapasiteli olarak 4 yongalı paketler halinde kullanılacak. Aynı yapıdaki ilk nesil belleklere göre yüzde 20 civarında daha ince bir yapı elde edildiği ifade ediliyor.

Samsung’un yeni nesil 8GB RAM belleklerini ilk olarak Galaxy S10 amiral gemisinde kullanması bekleniyor ancak Google Pixel 3 serisi başta olmak üzere pek çok Çinli üreticinin daha erken erişim imkânı olabileceği de tahmin ediliyor.

(Donanım Haber)