Samsung, parmak izi sensörü de üretmeye başladı

Samsung, parmak izi okuyucu sensörü ve Nesnelerin İnterneti için kızılötesi yonga üretmeye başladı. Samsung, 8 inçlik veya 200 milimetrelik yonga plakalarını üretiem dahil etti. Samsung, daha önce eFlash, ekran sürücüsü IC (DDI) ve CMOS görüntü sensörü de üretiyordu.

Tüm 8 inçlik teklifler Güney Kore'de Giheung'da 6. Hatta işlenecek.Parmak izi yongası 180nm sürecinde üretilecek. Kızılötesi yonga ise 90nm sürecine sahip. Ekran sürücü yongası farklı segmentlere göre 180nm, 130nm, 90nm ve 70nm sürecinde üretiliyor. Entegre bellek yongası 130nm ve 65nm, güç yönetim yongaları 130nm ve 65nm, görüntü sensörleri ise 90nm sürecinde üretiliyor.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Samsung, bellek ve mantıksal işletmeleriyle birlikte ayrı bir bölüm oluşturdu. Bu yıl 7 nanometre bir süreç başlatacak ve Apple, Qualcomm gibi müşteriler için Tayvanlı rakibi TSMC ile rekabet edecek.

7 nanometre işlemiyle üretilen işlemciler, yılın ikinci yarısına kadar yeni akıllı telefonlara yerleştirilecek.

(Milliyet)