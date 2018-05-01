Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu

Samsun'da 20 yaşındaki Erdoğan, AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsunlu 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti'ye başvurdu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığına müracaat ederek, milletvekilliği aday adaylığı dosyasını teslim etti.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşının genç olmasına rağmen 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Samsun'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Davasına gönül vermiş, liderine sevdalı biri olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Samsun'dan 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğumu açıklıyorum." dedi.

İsmini babasının koyduğunu aktaran Erdoğan, "1998 yılı Ekim ayı doğumluyum. Doğduğum sene ekim ayı, eski takvimi göre Recep ayına denk geliyordu. Babamın Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı da vardı. Cumhurbaşkanımıza hapis cezası verildiği dönemlerdi. 'Bir güneş batarsa bir güneş doğar' deyip babam Tayyip ismini de ekliyor." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Mir-i Arab ziyaretinde Kur´an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Mir-i Arab ziyaretinde Kur´an okudu

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Hayvanları kızdırınca bakın neler oldu!

Hayvanları kızdırınca bakın neler oldu!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA