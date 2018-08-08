Samsun-Ordu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı Samsun-Ordu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ordu Valiliğince yapılan açıklamada, 'Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar, tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle Valiliğimiz koordinasyonunda sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.