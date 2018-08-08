Samsun-Ordu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Samsun-Ordu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ordu Valiliğince yapılan açıklamada, 'Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar, tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle Valiliğimiz koordinasyonunda sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.
- AA
Ordu Valiliği, "Samsun-Ordu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı" açıklamasını yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.
İnceleme sonucu ulaşımın karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden çift taraflı ve kontrollü olarak sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar, tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle Valiliğimiz koordinasyonunda sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."
Sahil Güvenlik mahsur kalanları kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Bazı kişiler, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.
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