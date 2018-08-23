Samsun'un Alaçam ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı kaza, Samsun Sinop karayolu Etyemez Kavşağında meydana geldi.
- İHA
KaEdinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Doğan K. (40) idaresindeki 59 JB 878 plakalı otomobil ile Necati S.'nin(60) kullandığı 55 TK 480 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 59 JB 878 otomobil sürücüsü Doğan K. yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.