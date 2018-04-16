Samsun’un sahte komiseri linçten polis kurtardı
Samsun’un Bafra ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyı linç edilmekten polis kurtardı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, kendisini komiser olarak tanıtan D.N. (45) isimli şahıs bir süre önce M.Ö. isimli kadını kandırarak telefon aldırdı. Aldığı telefonu 600 liraya satan sahte komiser, M.Ö isimli kadını tekrar arayarak para istedi. Dolandırıldığını anlayan M.Ö., oğlu ve kardeşini arayarak durumu bildirdi. Hacınabi Mahallesi Karabiber Sokak'ta M.Ö’nün oğlu ve kardeşi tarafından dövülen sahte
komiser D.N., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Olay sonrası Bafra Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan sahte komiser gözaltına alındı.
Olayla ilgili incelme sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.