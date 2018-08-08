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Sanatçı Cüneyt Arkın taburcu edildi

Akciğer ödemine bağlı solunum güçlüğü nedeniyle tedavi altına alınan Cüneyt Arkın, taburcu edildi.

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Silivri Medicak Park Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden usta sanatçı, tedavisi evinde sürdürülmek üzere taburcu oldu.

Arkın, kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü nedeniyle 5 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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