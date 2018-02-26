Sanatçılardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un da bulunğu sanatçıları Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçıları kabulünde, sanatçılar, özellikle zeytin dalı harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerimize verdikleri desteği ifade ettiler. Türkiye’nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu belirten sanatçılar, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.