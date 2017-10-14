Sanatın içinden insanı çıkarırsanız geriye bir şey kalmaz

Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu ve hem Türkiye’deki hem de dünyadaki film festivallerinden övgü dolu yorumlarla ayrılan Sarmaşık, Kelebeğin Rüyası ve Bir Zamanlar Anadolu’da gibi sayısız önemli filmin görüntü yönetmenliğini üstlenen Gökhan Tiryaki, ilk kişisel fotoğraf sergisi Cinerama ile sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Tiryaki’nin sinemacı kimliğiyle fotoğraf kimliğinin örtüştüğü ve sinerama tekniğiyle çektiği fotoğraflarından oluşuyor. Ünlü görüntü yönetmeninin, 2005-2015 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında görev aldığı filmlerin mekân gezilerinde çektiği fotoğraflarından seçtiği 30 kareden oluşan Cinerama, 31 Ekim’e kadar UNIQ Hall’de olacak.

- İlk kişisel serginiz nasıl hayata geçti?

Fotografik bakış açımın sinemaya, sinemanın da fotografik bakış açıma eşsiz katkıları oldu. Hayatımın bu ayrılmaz iki parçasını birleştirmeye karar verdim. Yıllardır kafamda olan bu sergi fikrini, sinemadaki yoğun tempom nedeniyle uzun bir süredir erteliyordum. Artık fotoğraf severlerle buluşmaya hazır.

- Serginin panaromik fotoğraflardan oluşmasının sebebi nedir?

Cinerama’nın panoramik fotoğraflardan oluşmasının en önemli nedeni insanları alışık olmadıkları bir kadraj anlayışının içine alabilmek. Ve insanları çevreleyen mekanları olabildiğince geniş vererek bizatihi konunun kendisi haline getirmek.

MEKANLAR İNSANLARLA GÜZELDİR

- Fotoğraflarınızın hemen hemen hepsinde insana odaklanmanızın özel bir nedeni var mı?

Hayatta neyi arıyorsanız algınız ona yönelir. Dolayısıyla aradığınız şeyi bulmanız kolaylaşır. Fotoğraf çekmek biraz da “Bakın ben ne gördüm...” ya da “Bakın ben ne buldum...” demektir. Bir paylaşma arzusu vardır ve insanların paylaşmaktan en çok zevk aldığı şeyler onlara ilginç gelen şeylerdir. Zaten anlattığınız şey ilginç değilse ya da anlatış biçiminiz insanların ilgisini çekmiyorsa boşuna uğraşmayın; kimse sizi dinlemez! Çok sevdiğim bir söz vardır: Mekanlar insanlarla güzeldir. Ben bu güzelliğin peşindeyim. Sanatın içinden insanı çıkarırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Benim fotoğraflarım da öyle. İçinden insanı ya da insanın güzel karşısındaki duygularını çıkarırsanız geriye bir şey kalmayacaktır.