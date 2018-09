Sanayi Bakanlığı 29 ürün için toplatma karar aldı

Sanayi, KOBİ ve girişimcilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi, üretim sürecinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Söz konusu pakette yer alan "Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bakanlığın sıkı denetimleri sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Toplatılacak ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, LED lamba, saç kurutma makinesi, güç inventörü, LED'li yılbaşı ışığı ve porselen duyulu askı takımı gibi eşyalar yer aldı.

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi oluşturuldu

Bakanlık, yerli üretimin haksız rekabete maruz kalmasının önüne geçecek diğer adımları da hayata geçirdi.

Bu kapsamda, veriye dayalı sistem yaklaşımı çerçevesinde, test ve muayene kapasitesinin maksimum seviyeye çıkarılması, denetçi kalitesinin artırılması ve denetim süreçlerinin hızlı ve etkin yönetilmesi hususlarını içeren yeni bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Stratejisi oluşturuldu.

Etkin piyasa gözetimi ve denetiminin en önemli unsuru olan test ve muayene kapasitesinin artırılması amacıyla Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) yanı sıra başta üniversitelerin laboratuvarları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör laboratuvarlarının da PGD işlemlerinde kullanımının sağlanması için çalışmalara başlandı.

Uygunsuzluğu tespit etme anlayışından uzaklaşarak uygunsuz ürünün kaynağında üretilmemesi için üreticilere teknik mevzuat konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapma faaliyetlerine ağırlık verilmesi planlandı.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla karşılıklı faydaya dayalı olarak paylaşılarak, uygunsuzluğun kaynağında çözülmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

Güvensizliği tespit edilen ve toplatma kararı alınan ürünlerin listesi şöyle: No Üreticinin Ünvanı Marka/Model/Numune Özellikleri Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni 1 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG075P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 2 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG110P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 3 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG150P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 4 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG220P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 5 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG300P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 6 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG400P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 7 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG550P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 8 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG750P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 9 Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. MEGA Marka MEG1100P4 Model Elektrik Motoru Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 10 Suyıka Uluslararası Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. SUYIKA Marka, Turbo, Süper Şofben S 2070 7000W Ani Su Isıtıcı Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 11 Suyıka Uluslararası Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. SUYIKA Marka Turbo Millennium Model 7000W Ani Su Isıtıcı Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 12 Biofor Kozmetik Elektrik Elektronik Makina Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. PRODERM Marka Plus Roll On Ağda Makinası Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 13 Başkent Isı Rezistans-Nimet Önal Başkent Isı Rezistans Marka 11/2 Model (380V, 7,5KW) Daldırma Tipi Su Isıtıcısı Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 14 Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. AŞ. 16A, 250V Normal Korumalı, Örtücüsüz, İletkenleri Sökülebilen, A Tasarımlı Vida Bağlantılı, İki Kutuplu,Yan Topraklama Kontaklı, Keira Model Priz VE 16A, 250V Normal Korumalı, İletkenleri Sökülebilen, Anahtarlı, Taşınabilir 5'li, İki Kutuplu Yan Topraklama Kontaklı Foça Model Priz Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 15 Güler Yangın Söndürme Cihazları-Kadir Güler Güler Marka 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) Kasım 2017 Tarihli Yangın Söndürme Cihazı Yangın performansı deneyinden olumsuz sonuç alınması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 16 Massi Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Asem Marka "131 Otomatik" Model Emniyet Kemeri Ölümcül yaralanma riski teşkil etmesi nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 17 Vatan Yatırım ve Dış Ticaret Ltd. Şti. KERNEL Marka 6W E27 Başlıklı Kendinden Balastlı Led Lamba Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 18 Üreticisi ve ithalatçısı tespit edilemedi TIANLANG Marka TL-1200 Model Saç Kurutma Makinesi Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 19 Üreticisi ve ithalatçısı tespit edilemedi NIKAI Marka DH-999 Model Saç Kurutma Makinesi Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 20 Murat Grup Gümrükleme-İsmet Tekbayan Pure Marka KSC1000P Model Power Inventer ( Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 21 Murat Grup Gümrükleme-İsmet Tekbayan Pure Marka KSC2000P Power Inventer ( Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 22 Murat Grup Gümrükleme-İsmet Tekbayan Pure Marka KSC3000P Model Power Inventer ( Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 23 Murat Grup Gümrükleme-İsmet Tekbayan Pure Marka KSC5000P Model Power Inventer ( Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 24 Başak Elektronik-Cesim Kalay UCS AYSAN Marka 8033U1 Power İnventer (Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 25 Başak Elektronik-Cesim Kalay UCS AYSAN Marka 83000U1 İnventer (Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 26 Başak Elektronik-Cesim Kalay UCS AYSAN Marka 80364U1 Power İnventer (Güç İnventörü) Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 27 Başak Elektronik-Cesim Kalay UCS AYSAN Marka 81000U1 Power İnventer (Güç İnventörü) Elektrik Çarpma ve Yangın Çıkarma Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini Karşılamaması. 28 Benar Aydınlatma San. ve Tic. Ali ACAR Benar Markalı, RS-SE 006 Model Ledli Yılbaşı Işığı Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması. 29 Espar Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. Espar Marka EA-001 Model E27 Porselen Duylu Askı Takımı Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.