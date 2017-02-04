Sancak: Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum

"Ortadoğu ve Türkiye" panelinde konuşan ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Karadenizli olmama vesile olan kurucumuz rahmetli İbrahim Cevahir'le olan akrabalık ve dostluk ilişkimizin bir sonucu olarak vakfın kurucuları arasına katıldım. Daha önceden de Karadenizliler'e sevgim ve sempatim vardı, onu ete kemiğe büründüren İbrahim Abi oldu. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde Trabzonlu ve Karadenizli oldum. Ama liderimiz sayın Cumhurbaşkanımızla bir akrabalığımız var. Kişiye sormuşlar "Nerelisin?", demiş ki "Daha evlenmedim". Liderimiz de biliyorsunuz Siirt'liyle evlendi. Şimdi daha da ileri giderek becayiş yaptım ve ben de sayın liderimizin kütüğü boş kalmasın diye Güneysu'lu oldum. Karadeniz'e olan ilgim tarihe olan ilgimden geliyor. Atalarımız geçmişi olmayanın geleceği olmaz derler. Tarih okumalarım esnasında gördüm ki, hayranı ve bir parçası olmaktan gurur duyduğum büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi banisi Yavuz Sultan Selim'de Trabzon'daydı. Büyük idealini Karadeniz'de edindiği tefekkürle buldu. Büyük Osmanlı Yavuz'la doruğa çıktı ve onu hiç bir Osmanlı padişahı aşamadı.

RAHMETLİ İBRAHİM CEVAHİR'İ SAYGIYLA ANIYORUM

Hepinizi İbrahim Cevahir'in gönül dostları olarak selamlıyorum. 40 yıllık tarih okuyucusuyum. Tarihle ilgili bir seminer vermek haddim değil. Hele Zekeriya Hocam varken bize laf düşmez. Kelamın ve kalemin erbabıdır hocam. Hakikaten özellikle Ortadoğu politikaları konusunda tarihi, bugünü ve geleceği konusunda hemen hemen bir numaralı otoritedir. Kendisini büyük bir zevkle dinleyeceğiz ve bilgi dağarcığımızı zenginleştireceğiz. Vakıf adına kendisine şükran duyuyorum. Mikrofonu kendisine teslim etmeden önce bir borcumu eda etmek istiyorum. Bu güzel kurumun bugüne gelmesine vesile olan rahmetli kurucumuz İbrahim Cevahir'in ruhunun şadolması için bir Fatiha okumanızı isteyeceğim.