Sancaktepe'de bir evde iki ceset bulundu
Sancaktepe’de 4 katı bir binanın 3’üncü katına 2 erkek cesedi bulundu. Şahısların çekiçle öldürdükleri iddia edilirken olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
- İHA
Olay sabah saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokakta bulunan 4 katı bir binanın 3’üncü katına meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri 2 erkek cesedi ile karşılaştı.
Sancaktepe polisi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheliyi gözaltına alırken çok yönlü soruşturulduğu kaydedildi.
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