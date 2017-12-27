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Sancaktepe'de bir evde iki ceset bulundu

Sancaktepe’de 4 katı bir binanın 3’üncü katına 2 erkek cesedi bulundu. Şahısların çekiçle öldürdükleri iddia edilirken olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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Olay sabah saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokakta bulunan 4 katı bir binanın 3’üncü katına meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri 2 erkek cesedi ile karşılaştı.
 
Sancaktepe polisi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheliyi gözaltına alırken çok yönlü soruşturulduğu kaydedildi.

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