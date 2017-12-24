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Sancaktepe'de vatandaşlara 10 ton hamsi ikram edildi

Sancaktepe'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Hamsi Festivali'nde vatandaşlarda 10 ton hamsi dağıtıldı.

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Samandıra Atayolu Caddesi'nde Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Erdem, Karadeniz'in ortak damak tadı olan hamsiyi, bu yıl ikincisini organize ettikleri festivalle ilçe sakinleri ile buluşturduklarını söyledi.
 
Erdem, hamsinin Karadeniz mutfağının vazgeçilmez ürünü olduğunu ifade ederek, "Karadenizli komşu ve hemşehrilerimiz pilavıyla, tatlısıyla, turşusuyla ve kızartmasıyla farklı alanda hamsiden vazgeçmeyip kullanıyorlar. Hamsinin varlığını Sancaktepe'deki komşularımıza tekrar hissettiriyoruz. Zaman zaman farklı yöresel yemek günleri de düzenledik ama hamsiye olan ilgi her geçen gün artıyor." diye konuştu.
 
Konuşmasının ardından Erdem, ızgaralarda pişirilen hamsileri ekmek arası yaparak vatandaşlara ikram etti.
 
Festivale katılan vatandaşlar, hamsi ikramının ardından alanda çalınan Karadeniz yöresine has müzikler eşliğinde eğlendi.
 
Etkinlikte, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu da yer aldı.

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