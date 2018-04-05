Sancar ve Demirköz’e linç kampanyası

Türkiye’nin nükleer enerjiye kavuşması nedeniyle ‘nükleer enerji’ temalı bir kamu spotunda rol alan, ODTÜ mezunu UNESCO ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Prof. Dr. Aziz Sancar’a sosyal medyada hakaret yağdırdılar. Mersin Akkuyu’da temeli atılan nükleer enerji santraliyle Türkiye bu alanda ilk resmi adımları attı. Ancak Türkiye’nin attığı her adıma karşı çıkan çapulcular yine devreye girdi. Nükleer enerji tanıtım filminde rol alan CERN’de çalışan ODTÜ mezunu UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demiköz ve Aziz Sancar’ı eleştirdi. Demirköz ve Sancar’a, rol aldığı reklam filmi nedeniyle linç kampanyası da hemen başladı. Vatandaşlar ise Profesör Bilge Demirköz ve Aziz Sancar’a destek verdi.

YILDIZLAR BULUŞTU

Yönetmenliğini dünyaca ünlü markaların reklam filmlerini çekmiş olan Eric Will’in üstlendiği kamu spotunun görüntü yönetmenliğini Joel Cartier üstlendi. Üzerinde ciddi bir emek olduğu kamu spotu tam 45 saniye sürüyor. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çekimleri Kuzey

Carolina’nın Raleigh kentinde bulunan Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi’nde gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün çekimleri ise Ankara TAEK’te ve İstanbul Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım filminin çekimleri 4 gün sürse de post prodüksiyonu 1.5 ayda tamamlandı.

KÖY OKULLARINDA OPERA HEYECANI

Yaklaşık 8 yıl önce köylerde ve kasabalarda operayı tanıtmak için eğitim konserlerine başlayan İzmir Devlet Opera ve Balesi, köy okullarında verdiği konserle yaklaşık 100 bin öğrenciye ulaştı. Son olarak Ödemiş Belediye Kültür Merkezinde sahneye çıkan İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, tamamen dolan salonda konser verdi. Enstrümanların tanıtılmasıyla başlayan konserde izleyiciler, dünya ve Türk opera bestelerinden örnekleri dikkatle takip etti. İZDOB Çocuk ve Gençlik Birimleri Komisyonu Başkanı Hüseyin Genç, 8 yıldır başta köy okulları olmak üzere, hastane, cezaevi, huzurevi gibi operaya ulaşma imkanı olmayan bölgelerde bu sanatı tanıtmak amacıyla eğitim konserleri verdiklerini ifade etti.

İKİ BİLİM İNSANI AYNI FİLMDE

Tanıtım filminde yer alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çekimleri Kuzey Carolina’nın Raleigh kentindeki Dorton Arena’da gerçekleşti. Bilge Demirköz ise kamu spotu için Ankara TAEK, İstanbul Beyazıt Kütüphanesi ve Cağaloğlu Lisesi’nde kamera karşısına geçti.