Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucusu: ABD, bölgeyi istikrar altına alması nedeniyle S-400'lerin Türkiye'ye satılmasına karşı

ABD'nin tüm dünyada sıcak çatışma bölgeleri oluşturduğunu ve onların girdiği her yerde anarşi ve savaşın başladığını söyleyen Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucusu Leonid Ivashov, şu açıklamalarda bulundu:

“ABD, ORTADOĞU’YA BARIŞIN GELMESİNİ İSTEMİYOR”

"ABD büyük Ortadoğu bölgesinde kesinlikle barış ortamının gelmesini istemiyor. Dünyanın en çağdaş hava savunma sistemi sayılan, emsali bulunmayan ve kimseyi de tehdit etmeyen S-400 sistemlerinin Türkiye’ye sevkiyatına da bu neden karşılar. Bu sistemin tek tehdidi saldırganlara yöneliktir. Yani bu sistem durumu istikrar altına alan, saldırıyı önleyen bir sistemdir."

“NATO, TÜRKİYE’YE MÜTTEFİK OLARAK YAKLAŞMIYOR”

"Bu sistemler sadece Türkiye’de değil, İran ve Suriye’de de bulunacak. Bu ise söz konusu bölgenin hava saldırılarına karşı güvenilir bölge olduğu anlamına gelecek. Dolayısıyla bu savaşı önleyen bir barış sistemidir. ABD ve NATO üyesi devletler ise bunun istemiyorlar. Ayrıca onlar Türkiye’nin ABD kontrolü altından, ona bağımlı durumda olmaktan duyduğu rahatsızlığı da çok iyi anlıyorlar. Tabii ki Türkiye NATO üyesi olduğu halde ona müttefikçe bir yaklaşımın olmamasından rahatsız. Bu nedenle de Türkiye, şartları hep değişken dünyada kendine layık bir konumda olmak istiyor."