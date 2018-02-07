Sanık Aytekin: WhatsApp'ı kullanmayı bilmiyorum

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen farklı meslek gruplarına mensup 2'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ahmet Akdeniz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Musa Aytekin ise mahkemeye cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Aytekin savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ByLock yüklemediğini ve kullanamadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanık Aytekin'e ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında yer alan bilgileri okuyarak buna göre savunma yapmasını istedi.

"Bizleri saf yerine koymayın"

Aytekin ise teknolojiye çok uzak olduğunu, WhatsApp programını dahi yüklemeyi ve kullanmayı bilmediğini iddia etti. Mahkeme Başkanı bunun üzerine sanığa, "Bizleri saf yerine koymayın. Üniversite mezunu olduğunuz halde WhatsApp'ı Facebook'u bilmiyorum demeyin. Whatsapp'ı 6 yaşındaki çocuk bile biliyor." diyerek tepki gösterdi.

Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Akdeniz ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek ByLock programını kullandığını itiraf etti.

Söz verilen diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, Akdeniz'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, tutuklu sanık Aytekin'in mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık Nurhayat Köylüoğlu'nun ise tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.