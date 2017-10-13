Sanık eski pilot üsteğmen Mustafa Erez: Yurtta Sulh diyen helikopterler inecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşmanın öğleden sonraki bölümü, sanık eski pilot üsteğmen Mustafa Erez’in savunmasıyla başladı.

Darbe girişimin yaşandığı gece kule uçuş kontrol amiri olarak sanık eski binbaşı Fatih Çavur tarafından kuleye gönderildiğini ileri süren Erez, uçakların piste iniş ya da kalkışlarına izin verecek yetkisi olmadığını savundu.

Erez, o gece kulede bir kaos ortamı olduğunu, terörle mücadele harekatı (TMH) kapsamından görev aldığını düşündüğünü savundu.

Uçaklar havalandıktan kısa bir süre sonra Yarbay Nihat Altıntop'un kuleye geldiğini, kalkan uçakların geri çağrılmasını emrettiğini iddia eden Erez, şöyle konuştu:

"Yarbay Altıntop gelmeden önce kulede Yarbay Özcan Doğan vardı. Nihat Yarbay ile Özcan Yarbay yüksek sesle tartışmaya başladı. Nihat Yarbay, yapılanların yanlış olduğunu anlatıyordu. Özcan Doğan da 'Üs komutanının emri var' şeklinde karşılık veriyordu. Daha sonra kulede sadece uçuş emniyetinin sağlanması çalışması yapılmasına karar verildi. İlerleyen saatlerde Yarbay Hakan Karakuş kuleye geldi ve benden uçuş kontrol amirliğini aldı."

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Erez, 141. Filo kameralarına yansıyan toplantı görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, rutin bir TMH konuşması yapıldığını, kendisine nereye ne zaman uçuş yapılacağının söylenmediğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Saatlerce kulede kalıyorsun. Uçuş yasağına ilişkin bir şey duymadın mı?" sorusuna Erez, "Evet bir şeyler duydum. Orada bir kaos vardı. Ben kuleye ilk gittiğimde uçuş yasağını kimse bilmiyordu. 23.00'den sonra jet uçuşların kapalı olduğunu duydum. Kim kiminle konuştu, kimden emir aldı bilemiyorum." şeklinde cevap verdi.

Erez, Başkan Giray'ın "Kule'ye gelen yarbay 'Bu bir darbe teşebbüsüdür, uçakları geri çağırın' diyor. Sen bakmıyor musun oradaki ekrana, kimlerin uçtuğunu görmüyor musun?" sorusunu "Bir bilgim yok efendim. Sistemde net bir uçuş planı olmadığı için o gün hangi pilotlar planlandı bilmiyorum." diye yanıtladı.

Darbe girişimi gecesi hiç kimseden kanunsuz emir almadığını ileri süren Erez'e Mahkeme Başkanı Giray, "O gece eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim ile telefonda konuşmuşsunuz. Bu konuşmada Evrim size Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM veya şehir içinde herhangi bir yerin koordinatını verdi mi?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Erez, "Hakan Evrim aradığında kuledeydim. Kendisiyle konuştum. Bana harekat komutanını sordu. 'Harekat komutanı yok' deyince bana gelecek helikopterlerin olduğunu, sayılarının belli olmadığını söyledi. Sonrasında da 'Üsse Yurtta Sulh diyen helikopterler inecek' dedi. Ben de bunun terörle mücadelede kullanılan bir şifreleme olduğunu düşündüm." dedi.

Müşteki avukatının, "Kuleye gelen kişiden neden emir aldınız? Siz kuleye gelen tanımadığınız kişilerden emir alır mısınız?" sorusuna Erez, şu yanıtı verdi:

"O gece pilot kıyafetli kurmay yarbay rütbeli birisi 'Size yardımcı olmaya geldim' dedi. İlk başta 'Emir komuta bende' demedi, 'Uçuşlara yardımcı olacağım, komutan tarafından gönderildim' deyince ben de bir ara Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını görmüştüm, terör operasyonuyla ilgili görevlendirildiğini zannettim."

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın "Sizi Çavur binbaşı uçuş kontrol amiri olarak kuleye gönderdi. Orada hiç bir şey yapmadığınızı söylüyorsunuz, Bir darbe teşebbüsü yapılıyor, merkezi Akıncı Üssü'nden yürütülüyor. 141. Filo'da kule çok önemli. Sizi kuleye gönderiyorlar. Örgütün yapısını düşündüğümüzde, önemli yerlerde güvendikleri kişileri görevlendiriyorlar. Hiçbir şey yapmayacak kişiyi Çavur Binbaşı niye göndersin?" sorusunu Erez, "Çavur Binbaşı 'TMH olacak, sen git' dedi ama arkamdan iki kişi daha göndermesi bana güvenmediğini göstermesidir." diye cevapladı.

Duruşmaya 16 Ekim pazartesi günü devam edilecek.