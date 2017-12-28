Sanık eski üsteğmen Koçuk: Darbe girişimini üst aklın maşası FETÖ yapmıştır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunma yapan eski üsteğmen Fahri Koçuk, 2010'da mesleğine başladığını, olay öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistem Dairesi Siber Savunma ve Güvenlik şubesinde üsteğmen rütbesiyle görev yaptığını dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı terör saldırısı olabileceğini düşünerek sistemleri kontrol etmek için görev yerine gittiğini belirten Koçuk, burada birliğe de terör saldırısı olabileceğini söyleyen bir yarbayın emriyle MP-5 silahı aldığını kaydetti.

Bir süre sonra çatışma başladığını anlatan sanık Koçuk, Başbakan Binali Yıldırım'ın "askeri kalkışma" olduğuna dair açıklamalarını görmesinden sonra şube müdürü Selim Baran'ın yanına gittiğini belirtti. Baran'ın kendisine, sistemleri kontrol ettiğini, olaya karışmamasını söylediğini aktaran Koçuk, sabah saatlerine kadar çalışma arkadaşları ile beklediğini öne sürdü.

Koçuk, sabah saatlerinde kışla içerisine gelen polisleri görmesinden sonra dışarı çıkarak teslim olduğunu ve darbe girişiminde bulunmadığını savundu.

Sanık Koçuk, "Darbe girişimini kim yaptı?" sorusunu, "Darbe girişimini üst aklın maşası FETÖ yapmıştır." diye cevapladı.

"Yanlış bir işe karışmadım"

Savunma yapan eski yüzbaşı Sadık Çetin, olay akşamı çalışma odasında unuttuğu kişisel eşyalarını almak için birliğe gittiğini, ancak terör saldırısı olabilir denilmesi üzerine silah alarak kışla içinde beklemeye başladığını anlattı.

Bir müddet sonra silah seslerinin gelmeye başladığını ifade eden sanık Çetin, "Yanlış zamanda, yanlış yerde olmama rağmen yanlış bir işe karışmadım." savunmasını yaptı.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Çetin, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Darbe girişiminden sonra odasında yapılan aramada telefon özelliği bulunan telsiz ele geçirildiği hatırlatılan sanık Çetin, telsizden habersiz olduğunu, başka birinin telsizi odasına bırakmış olabileceğini iddia etti.

Savunma yapan eski kursiyer teğmenler Tuğrul Satun ve Abdülbaki Kesimci de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine 2 Ocak 2018 Salı günü devam edilecek.