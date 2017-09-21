Sanık Mehmet Doğan, Asım isimli kişi 'Telefonuna bir uygulama yükleyeceğim buradan haberleşelim' dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 82'si tutuklu 129 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 11’inci duruşmasında tutuklu bazı sanıklar etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirterek, çeşitli itiraflarda bulundu.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda görülen duruşmada söz alan bazı sanıklar 14 aydır tutuklu olduklarını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini anlattı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini anlatarak, bildiklerini söylemeye hazır olduğunu kaydetti.

Adliyedeki mesleğine başladıktan sonra kendisini “Asım” olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak buluşmak istediğini anlatan Doğan, bu kişiyle adliyenin karşısında buluştuklarını dile getirdi.

Asım'ın dini içerikli konularda haftada bir defa konuşacaklarını söylemesi üzerine bunu kabul ettiğini anlatan Doğan, bu kişiyle Mecidiköy'deki evinde buluştuklarını ifade etti.

Doğan, evinde Ahmet Tekman, Emre Önalan, Yunus Cicikara ile buluştuklarını dile getirerek, bir süre sonra Yunus Cicikara'nın 2014 Mart ayında evden ayrılması üzerine 3 kişi kaldıklarını ifade etti.

"FETÖ elebaşı Gülen’in kasetlerini dinliyorduk"

Asım olarak tanıdığı kişinin haftada bir evlerine gelerek sohbet verdiğini belirten Doğan, sohbetlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kasetlerini dinleyerek, dini konularda sohbet ve kitap okuma gibi faaliyetler yaptıklarını kaydetti.

Doğan, Asım’dan sonra yine gerçek ismini bilmediği ancak kendisini "Tarık" olarak tanıtan bir kişinin kendilerine sohbet verdiğini anlatarak, 2015’in sonlarında evden ayrılarak tek başına yaşamaya başladığını dile getirdi.

ByLock uygulamasını 2014 yılında kullanmaya başladığına dikkati çeken Doğan, "Asım isimli kişi, ‘telefonuna bir uygulama yükleyeceğim bundan sonra buradan haberleşelim’ dedi. Bunun yapının kullandığı bir uygulama olduğunu bilmiyordum. Asım da öyle bir şey söylemedi. Uygulamayı bir süre kullandıktan sonra hata vermeye başladı." diye konuştu.

Doğan, ByLock yüklü telefonunun kırılması üzerine değiştirdiği ve şu an adli emanette olan telefonuna da bu uygulamanın telefonunu verdiği biri tarafından yüklendiğini ifade ederek, bu programdan sadece dini içerikli paylaşımlar yaptığını savundu.

"Kim olduğunu bilmediğin adamlara kendini teslim ediyorsun"

Mahkeme Heyeti Başkanı Fikret Demir’in, "Bahsettiğiniz Asım isimli kişinin soyadını bilmiyor musun, kim bu?" sorusuna sanığın "Sadece Asım olarak tanıdım soyadını bilmiyorum." dedi.

Sanığa tepki gösteren Başkan Demir, "Kim olduğunu bilmediğin adamlara kendini teslim ediyorsun, onlar ne diyorsa o. Bir insan bilmediğim adamlarla bir hafta, iki hafta üç hafta bir araya geldim, o benim her şeyimi öğrendi ama ben onun hiçbir şeyini bilmiyorum diye düşünmez mi?" ifadelerini kullandı.

Doğan, bildiklerini tüm samimiyetiyle anlattığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Duruşma, sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla sürüyor.