Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan büyük salonda yapılan duruşmada savunmasını tamamlayan 66. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda görevli eski Üsteğmen Bora Serhat Seçkin, darbe girişimini önceden bildiği iddialarını kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını ileri süren Seçkin, "15 Temmuz’da, bu örgüt tarafından terör bahanesiyle kandırılarak dışarı çıkarıldık. Kışlamızda sürekli terör algısı yaratılmıştır. Bizim üzerimizde yapılan terör algısı yüzünden farklı bir şey düşünemedim." dedi.

Vatan Emniyet’e gidene kadar 3 komutanın emrine girdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gidileceğini bilmediğini iddia eden Seçkin, "Tabur komutanımız Enver Muratoğlu, bana Yarbay Kadir Yıldız’ın emrine gireceğimi söyledi. Bir süre sonra Albay Yusuf Sari, beni arayarak nerede olduğumu sordu. Topkule’deki eğitim alanında olduğumu söyledim. Bağırarak, 'Derhal Kadir Yıldız’ın emrine gir ve 3 araç al ve Rami’ye gel' diye emir verdi. Kışladan çıktıktan sonra Kadir Yıldız tekrar arayarak, Vatan Caddesi’ne gitmemi ve Osman Akkaya’nın emrine girmemi emretti." diye konuştu.

Kadir Akkaya ile Mithat Aynacı’nın birlikte hareket ettiğini söyleyen Seçkin, bir süre sonra vatandaşların kalabalıklaşmaya ve kendilerine tepki göstermeye başladığını anlattı.

Akkaya’nın vatandaşı korkutmak için havaya ateş açtığını gördüğünü belirten Seçkin, savunmasına şöyle devam etti:

"Halk, bulunduğumuz aracın üstüne çıkmaya çalışıyordu. Ben ve askerlerim araç içindeydik. Osman Akkaya, 'helikopter desteği lazım' diyordu. Bu sırada bulunduğumuz araca, bazı sivil şahıslar çıkmaya başladı, Yarbay Akkaya’yla tartışıyorlardı; sivil şahısların elinde yarbayın silahını görünce panikledim, Yarbay Akkaya’yı araçtan da indirmişlerdi. Olayın şokuyla ben de havaya bir iki el ateş açtım. Mithat Aynacı yanımıza gelerek, 'Ankara’yı ve İzmir'i ele geçirdik, bir tek burası kaldı' şeklinde söyleniyordu. Daha sonra tepkilerin artması üzerine Mithat Aynacı, 'Halk Osman Akkaya’yı öldürdü, eğer araçtan inersek bizi de öldürürler' dedi."

İçinde bulunduğu zırhlı askeri aracın içinden çıkmadığını ve polise teslim olduğunu iddia eden Seçkin, tahliye talebinde bulundu.